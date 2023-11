Bruce Willis | le sue condizioni peggiorano e non riconosce più Demi Moore | “È devastata”

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ancora ledi salute di: l’attore americano, affetto da demenza frontotemporale, in una recente visita non avrebbe riconosciuto l’ex moglie. Pare che l’attrice, tra le persone più vicine ain questo difficile momento della sua vita, abbia sofferto moltissimo per lo stato dell’ex marito, tanto da rimanerne “”.nonpiù: la disperazione dell’attrice Nessuna buona notizia per, le cuidi salute continuano irrimediabilmente a peggiorare. Da quando gli è stata diagnosticata la demenza frontotemporale per ...

Uno dei ruoli più iconici della lunga e sfolgorante carriera difino a questo momento è certamente quello di John McClane , il rude e coraggioso poliziotto protagonista del fortunato franchise Die Hard , composto da 5 film girati fra il 1988 e il 2013.

Bruce Willis, peggiorano le condizioni: «Non riconosce più Demi Moore, lei è devastata» ilmessaggero.it

Bruce Willis, peggiorano le condizioni di salute: non riconosce più Demi Moore Vanity Fair Italia

Peggiorano ancora le condizioni di salute di Bruce Willis: l’attore americano, affetto da demenza frontotemporale, in una recente visita non avrebbe riconosciuto l’ex moglie Demi Moore. Pare che ...Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis: ad oggi l'attore non riconosce più Demi Moore, la sua ex moglie... Peggiorano le condizioni di salute di Bruce Willis: l’attore non sarebbe più in ...