Botulino killer | ecco i segnali di pericolo e i sintomi da non sottovalutare | “Basta 1 grammo di tossina per uccidere 14 000 persone”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) I risultati delle prime analisi sembrerebbero escludere la presenza dima intanto la notizia della morte della signora Gerardina Corsano, 46 anni, dopo una cena in pizzeria ha riacceso i riflettori sullasità di questa sostanza. Intossicarsi con olio piccante appare un’eventualità piuttosto rara, ma va anche detto che “labotulinica è la più potente che si trova in natura: anche a basse dosi è in grado di bloccare tutti i muscoli, pure quelli respiratori.diper14.000”, esordisce la dott.ssa Mara Antonaccio, Biologa Nutrizionista di Torino specializzata in sicurezza alimentare e docente universitaria. Ciò detto, è utile sapere che le infezioni danon sono ...