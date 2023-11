Borse europee in calo | pesano timori sul conflitto in Medio Oriente

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In Europa intanto prosegue la stagione delle trimestrali: a Piazza Affari occhi su Enel e Mps. Euro stabile, petrolio e gas in rialzo. Spread in aumento ma sotto 190 punti

Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa. Tra i best performers di Milano, in evidenza Fineco (+1,81%). I più forti ribassi si verificano su Hera , che ...

Borsa: Europa poco mossa, future Usa deboli, Milano -0,15% Agenzia ANSA

Con tutte le conseguenze per gli altri attori globali, come l’Ue. La Cina brilla in un settore economico specifico, mandando segnali di allarme all’Europa. Se, infatti, da una parte la storia della ...SEGA non genera profitti in Europa e la compagnia mette in atto una manovra di contenimento dei costi per gli studi europei, tra cui Creative Assembly.