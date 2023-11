Boomerissima | Cristiano Malgioglio in duetto inedito con Cristina D’Avena

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Una versione davvero inedita di un grande successo anni ’80 della musica italiana cantata dalla coppia che non ti aspetti. La canzone è “Gelato al Cioccolato”, portata al successo da Enzo Ghinazzi in arte Pupo, e scritta niente meno che da, che nella seconda puntata di...

... per la categoria Mito,Malgioglio. La conduttrice si collegherà con una star internazionale a sorpresa. Tutto è pronto dunque per la seconda puntata di, il programma ideato e ...

Boomerissima, ospiti: Cristiano Malgioglio protagonista della categoria Mito Affaritaliani.it

''Boomerissima'' una nuova e divertente sfida con Alessia Marcuzzi Rai Storia

Ospiti il duo comico Nuzzo e Di Biase e, per la categoria Mito, Cristiano Malgioglio. La conduttrice si collegherà con una star internazionale a sorpresa. Tutto è pronto dunque per la seconda puntata ...In prima serata su Rai 2 martedì 7 novembre vedremo una nuova e divertente sfida generazionale tra Boomer e Millennial. A comporre i due team, ci saranno personaggi del mondo della musica e dello ...