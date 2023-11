Bonus Poste di 1 000 euro contro il caro-vita | quando arriva

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Una bella sorpresa di Natale per tutti i dipendenti diItaliane. L’ad Matteo Del Fante ha annunciato che nella prossima busta paga di novembre verrà riconosciuto a tutti e 120mila i lavoratori diuno specialedi 1.000. Una misura pensatail, e come ringraziamento per il lavoro svolto. “La forza di questa azienda – ha sottolineato Del Fante – risiede nella dedizione che i nostri colleghi mettono in campo ogni giorno. In questi anni hanno fatto un lavoro straordinario”. Il manager diporta a esempio la richiesta, a partire dal 2018, di consegnare i pacchi: “In 3 anni siamo diventati il primo operatore nel mercato B2C”. Inoltre, durante il Covid, i dipendenti si “sono impegnati e dedicati a tenere ...