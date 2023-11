Bonus partite Iva fino a 800 euro | chi può chiederlo e come

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un contributoa 800per sei mesi destinati alleIva che hanno perso il lavoro. Con la Legge di Bilancio 2024, l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) già introdotta durante la pandemia diventerà unstrutturale, un sostegno per i piccoli imprenditori e professionisti che hanno subito una contrazione del loro reddito. La Iscro L’Iscro è in pratica una cassa integrazione riconosciuta alleIva iscritte alla Gestione separata dell’Inps che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo. Il contributo viene erogato dall’Istituto di previdenza in un periodo di massimo sei mesi a partire da un minimo di 250a un massimo di 800. L’importo versato è calcolato in rapporto al reddito ...

L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (Iscro) è una sorta di cassa integrazione per i professionisti e le piccoleIva che perdono il lavoro. Partita in modo sperimentale, ora la platea dei beneficiari sarà allargata. E non è l'unica novità rispetto al ...

Un bonus da 800 euro per la partita iva che ha visto crollare i propri guadagni, e ora si trova in difficoltà economiche. La bozza della Legge di Bilancio ha inserito un aiuto per partite ive e ...