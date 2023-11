Bonus Inps partita Iva 800 euro | requisiti | come richiederlo per 6 mesi e come funziona

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il governo ha inserito in maniera strutturale in manovra ilIva 800. Il nome scelto è Iscro, vale a dire "indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa" e riguarda i professionisti e le piccoleIva che perdono il lavoro. Una sorta di paracadute per colo