Bonucci | «Sapevamo che il Napoli lasciava spazi e dovevamo giocare in ripartenza»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’ex difensore della Juve, Leonardo, oggi all’Union Berlino, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il pareggio con il«Ci portiamo a casa questo punto che era fondamentale. In settimana c’eravamo parlati eche qualcosa in piùfare e già negli allenamento avevamo visto che stavamo ingranando. Ora ci aspetta il Leverkusen e ci sarà da fare una grande partita soprattuto dal punto di vista difensivo» Un. pareggio importane «Per noi deve essere un mattone importante. Sembrava di vivere un incubo. Anche stasera abbiamo preso un gol che era sfortuna. Però se prendi un gol se sono più bravi ok, però prenderlo per una deviazione fa male ed è quello che sta succedendo a noi.cheinperché il ...