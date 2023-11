BJK Cup | l' Italia sfida la Germania per blindare la semifinale

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L'chiude il girone contro la, che ha vinto cinque dei sei confronti con la nazionale azzurra in Billie Jean King Cup. Sarà fondamentale vincere per completare la fase a gironi con due ...

TUTTO SULLA BILLIE JEAN KINGLIVESCORE L'ITALIA FRANCIA 2 - 1 - LA CRONACA GARBIN: "FELICE E FIDUCIOSA PER LA SFIDA CONTRO LA GERMANIA" JASMINE PAOLINI: "DIFFICILISSIMO BATTERE GARCIA INDOOR" ...

BJK Cup Finals a Siviglia, Italia-Francia 2-1: Trevisan e Paolini, che show! SuperTennis

Italia batte Francia 2-1 nelle Finals di Billie Jean King Cup: vincono Trevisan e Paolini Sky Sport

L'Italia chiude il girone contro la Germania, che ha vinto cinque dei sei confronti con la nazionale azzurra in Billie Jean King Cup. Sarà fondamentale vincere per completare la fase a gironi con due ...L'Italia sogna le semifinali della Billie Jean King Cup. Un risultato che sembrava impossibile solamente qualche anno fa e che invece ora è molto vicino per la squadra capitanata da Tathiana Garbin. A ...