BJK Cup | l’Italia ha battuto la Francia con solidità e umiltà | pur senza una stella

(Di mercoledì 8 novembre 2023)sogna le semifinali della Billie Jean King Cup. Un risultato che sembrava impossibile solamente qualche anno fa e che invece ora è molto vicino per la squadra capitanata da Tathiana Garbin. Alle azzurre, infatti, servirà battere con qualsiasi risultato la Germania per volare tra le migliori quattro nazionali del mondo. La vittoria con ladi quest’oggi è solo l’ultimo tassello di un 2023 davvero positivo per il tennis femminile italiano, con tutte le ragazze che hanno avuto una stagione eccellente, raggiungendo il loro best ranking. Proprio ladel gruppo azzurro ha fatto la differenza. Probabilmente a questa Italia manca una vera e propria, ma Garbin ha a disposizione delle giocatrici che sono competitive in singolare e che soprattutto sono dedite alla lotta e alla sofferenza. Le azzurre ...

Roma, 8 nov. " Bella vittoria dell'Italia sulla Francia alle Billie Jean Kingby Gainbridge Finals che si stanno disputando sul veloce indoor dell'Estadio de la Cartuja di Siviglia. Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, ha battuto in rimonta per 26 62 62, in due ...

BJK Cup Finals a Siviglia, Italia-Francia 2-1: Trevisan e Paolini, che show! SuperTennis

LIVE Italia-Francia, BJK Cup 2023 in DIRETTA: primo singolare cruciale, si parte alle 10.00 OA Sport

L'Italia sogna le semifinali della Billie Jean King Cup. Un risultato che sembrava impossibile solamente qualche anno fa e che invece ora è molto vicino per la squadra capitanata da Tathiana Garbin. A ...In attesa della sfida valida per le Finals di BJK Cup contro il Canada, la Spagna ha ricevuto la visita di Maria Perez , calciatrice della ...