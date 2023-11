BJK Cup 2023 | Tathiana Garbin | “Orgogliosa delle mie ragazze | ora massima concentrazione contro la Germania”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Una grande Italia nel primo indel Gruppo DBillie Jean King Cup by Gainbridge Finals, di scena all’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Sul veloce indoor spagnolo, le azzurre capitanate dasi sono impostela Francia sullo score di 2-1. Nel primo singolare Martina Trevisan, n.43 WTA, ha sconfitto in rimonta per 2-6 6-2 6-2, in due ore e 12 minuti di partita, Alizé Cornet, n.118 del ranking. A seguire il tutto è stato suggellato da una grande Jasmine Paolini, n.30 WTA, a segno per 7-6 (6) 5-7 6-4, al termine di un inmolto lottato e durato 2 ore e 39 minuti,Caroline Garcia, n.20 WTA. Le transalpine con la coppia Mladenovic/Garcia sono riuscite a conquistare il puntoTrevisan/Cocciaretto, senza però ...

In attesa della sfida valida per le Finals dicontro il Canada, la Spagna ha ricevuto la visita di Maria Perez , calciatrice della nazionale iberica laureatasi campione del mondo lo scorso agosto in Australia. "E' un grande onore per me ...

