Billie Eilish lancia nuove borse vegan con Gucci

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 8 novembre 2023)uniscono nuovamente le forze, questa volta presentando al mondo una nuova versione dell’iconica Horsebit 1955 della maison ma realizzata in otticaa.da tempo sostiene attivamente la moda green. Sul red carpet del Met Gala 2022, ad esempio, ha indossato un abito costum direalizzato in ottica green con materiale riciclato. E non stupisce che la sua ultimissima collaborazione in campo sostenibile sia non soltanto glam, ma anche con. La maison guidata dal nuovo direttore creativo Sabato De Sarno ha stretto un nuovo accordo con la celebre cantante role model della Gen Z. Crediti:/Tyrell Hampton – VelvetMagReduce dal suo ultimo ...