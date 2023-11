Biella | imprenditore e calciatore denunciati per truffa a migliaia di gay

Leggi su biccy

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Credevano che avrebbero partecipato al “primo reality show con protagonisti gay“, ma in realtà si trattava di una. È successo adove un notoe un famosobrasiliano avevano convintodi ragazzi a fare investimenti pur di ottenere un posto nel reality. Un reality che secondo quanto trapelato si sarebbe dovuto girare in Brasile e sarebbe poi stato venduto a Netflix. Ai candidati (sia a coloro che volevano partecipare, sia ai potenziali partner) sarebbe stato chiesto di fare investimenti in criptovalute e di acquistare spazi pubblicitari. Unain piena regola che ha spinto ben 35 di loro a sporgere denuncia. Lo hanno fatto tutti rappresentate da AFUE, ovvero l’Associazione di vittime di truffe finanziarie internazionali di La Spezia. Come ...