Betti Sonsirie | l' amica della mamma di Gaia morta a Roma | «Solo un bicchiere di vino Ho perso così anche il mio fidanzato»

"Sono la responsabile della morte di Gaia, una bambina di 13 anni. Non potrò mai perdonarmelo"., 33 anni era alla guida della Golf che si è ribaltata in modo tragico sabato notte. Ora la donna è indagata per omicidio stradale aggravato.è travolta: " Mi domando se verrò ...

"Ho bevuto un bicchiere di vino, forse uno e mezzo... era buio e ora Gaia non c'è più". Betti Sonsirie raccon… Repubblica Roma

Betti Sonsirie, l'amica della mamma di Gaia morta a Roma: «Solo un bicchiere di vino. Ho perso così anche il m ilmattino.it

La procura affiderà una consulenza per stabilire la dinamica dell'incidente. L'avvocato Cacciotti, che segue Sonsirie Betti, intervistato da RomaToday, prova a fare chiarezza su quanto accaduto ...Gaia Menga è morta in un tragico incidente a 13 anni. Era insieme alla mamma e a un'amica, Betti Sonsirie di 33 anni. C'era lei alla ...