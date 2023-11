Berrettini | oltre al danno la beffa | per questo l’ha piantato in asso

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 8 novembre 2023), di male in peggio: ci sarebbe un motivo indipendente dalla sua volontà dietro l’improvvisa separazione. Anche lui, un tempo, è stato il numero 1 d’Italia. E nel momento migliore della sua carriera si è spinto così avanti nel ranking da portarsi al 42esimo posto della classifica mondiale. Ha tutto il diritto di parlare di tennis e di dire la sua sui giocatori azzurri, perciò, il leggendario Stefano Pescosolido.(AnsaFoto) – Ilveggente.itOggi è direttore tecnico dello Sporting Milano Tre e commentatore televisivo per Sky Sport Tennis, ragion per cui, almeno idealmente, non ha mai appeso la racchetta al chiodo. Segue i suoi eredi con grande passione e abnegazione e pensa, com’è giusto che sia, che siano destinati a grandi cose. Soprattutto Jannik Sinner, s’intende, in favore del quale ha spezzato ben più di una ...