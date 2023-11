Beppe Grillo torna in televisione dopo 9 anni | chi farà il botto di ascolti con lui

Da lastampa.it CHE TEMPO CHE FA - FABIO FAZIOsarà ospite domenica prossima, 12 novembre, a 'Che Tempo Che Fa' sul Nove. Ad annunciarlo lo stesso Fabio Fazio sul suo profilo X (ex Twitter). Il leader 5 Stelle torna in tv dopo quasi ...

(LaPresse) "L'udienza dimostra come, facendo il loro lavoro, gli avvocati di controparte compiono una caccia all'errore, come se la persona offesa fosse l'imputata, chiedendo ...Per l'avvocata di parte civile, Giulia Bongiorno quella di oggi è stata "Un'udienza nella quale gli avvocati di controparte stanno facendo le loro domande di caccia all'errore:come spesso capita in ...