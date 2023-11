Beppe Grillo a Che Tempo Che Fa

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 8 novembre 2023)(X CheChe Fa)torna in tv. Il fondatore del Movimento 5 Stelle domenica 12 novembre sarà ospite di Fabio Fazio sul Nove a CheChe Fa. Lo annuncia direttamente il conduttore via social. L’ex leader del Movimento, partito di cui dal 2017 ricopre il ruolo di Garante (il Presidente è oggi Giuseppe Conte), si riaffaccia sul piccolo schermo dopo un lungo periodo di assenza; l’ultima volta in tv risale al 2018. Di lui, di fatto, si è pero continuato a parlare per differenti ragioni. Ora tornerà il diretto interessato a farlo. Ex comico e personaggio televisivo tra i più noti negli anni ‘80 e ‘90, è stato oggetto di diverse imitazioni, compresa quella di Fazio, quando agli inizi della carriera (primi anni ‘80) manifestò “slanci” di comicità da ...