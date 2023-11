Benevento | il Giugliano saluta la Coppa prima del “Vigorito”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoGara infrasettimanale per ildi Valerio Bertotto. La formazione partenopea è stata impegnata questo pomeriggio nel secondo turno diItalia, competizione da cui aveva estromesso ilai calci di rigore poco più di un mese fa. Il, che lunedì sarà di scena proprio al “Ciro” per affrontare nuovamente la compagine di Matteo Andreoletti, si è arreso al Latina con il punteggio di due a uno. La formazione laziale ha chiuso in vantaggio il primo tempo, grazie alla rete messa a segno da Marino. Nella ripresa il pari di Sorrentino, ma nel finale di gara, a sei minuti dal novantesimo, è arrivato il gol qualificazione di Paganini. Latina, dunque, qualificato eche adesso potrà pensare alla sfida di campionato ...

Nel primo turno della Coppa Italia di Serie C, ilha eliminato ildopo i calci di rigore mentre il Latina ha tolto fuori dalla competizione la Casertana nei novanta minuti (1 - 0 ...

Il Giugliano saluta la Coppa Italia di Serie C ... Una sconfitta che deve andare subito in archivio in vista del derby, in programma tra cinque giorni, contro il Benevento.