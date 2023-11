Belgio | la vicepremier belga Petra De Sutter chiede al governo di imporre sanzioni a Israele | «La pioggia di bombe è disumana» – Il video

(Di mercoledì 8 novembre 2023)De, del partito dei Verdi, dall’ottobre 2020 vice primo ministro neldel primo ministroAlexander De Croo,leeconomiche versoperché, «ladi» sulla striscia di Gaza. Deè la prima persona apertamente transgender a sedere in Parlamento ine a diventare ministro in uneuropeo. L’ecologista fiamminga in una intervista al quotidiano “Nieuwsblad” ha dichiarato: «È chiaro chenon si preoccupa delle richieste internazionali di un cessate il fuoco». Secondo Del’Unione europea dovrebbe sospendere immediatamente il suo accordo di ...

"Ildovrebbe aumentare i finanziamenti alla Corte penale internazionale dell'Aia per indagare sugli attentati, riducendo al contempo i flussi di denaro verso Hamas. Si tratta di un'...

Belgio, la vicepremier belga Petra De Sutter chiede al governo di ... Open

L'attentatore di Bruxelles «non apparteneva a una rete»: era «un ... Ticinonline

Hanoi, 26 ott 10:09 - (Agenzia Nova) - Il vice primo ministro del Vietnam, Tran Hong Ha, in visita a Bruxelles, in Belgio, per partecipare al Global ... Lo riferisce il portale del governo vietnamita.Hanoi, 25 ott 09:06 - (Agenzia Nova) - Il vicepremier del Vietnam, Tran Hong Ha, parteciperà oggi e domani (25 e 26 ottobre) a Bruxelles, in Belgio, al Global Gateway Forum, l’iniziativa dell’Unione ...