“Beh | forse era meglio di no” Al Grande Fratello scoppia il caso igiene | cosa hanno visto in cucina

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sicuramente i concorrenti del2023 si stanno contenendo molto di più di tutti coloro che lipreceduti nelle scorse edizioni. Pier Silvio Berlusconi era stato categorico d’altra parte. Eppure i gesti poco eleganti e alle volte disgustosi non mancano. Come quello di Paolo Masella inieri sera. Se poco prima aveva commosso tutti regalando al pubblico ed ai coinquilini dello spiato appartamento di Cinecittà una scena di romanticismo, con il tanto sudato bacio a Letizia Petris, Paolo Masella si è lasciato andare a un gesto che ci si potrebbe aspettare da un bambino. I fan del2023 disgustati.ilDopo il ...

"Un altro,meno ovvio degli altri, è Neil Young . Come musicista acustico Neil è ... E lasciatemi solo dire che odio l'idea che la gente dica: "Oh,, va bene per una donna". Perché la gente ...

Sacchi: "Le parole di Van Basten mi ferirono, ma non gliene voglio male" TUTTO mercato WEB

Sacchi e quel consiglio di Berlusconi: "Si metta allo specchio e dica ... Affaritaliani.it

Lo showman: "Bisogna spiazzare, facendo sembrare eccezionali cose banali. Ma la paura è non riuscirci" Michele Foresta è nato nel 1961 a Nicosia. «È in provincia di Enna, la conosce No Beh, o ci nas ...07 nov 2023 - Mike Mills, i 25 anni di “Up” e quando la band reinventò il proprio suono: l'intervista esclusiva ...