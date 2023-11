Bcc Napoli | passi in avanti per utili e soci nei primi 6 mesi del 2023

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) La Banca di Credito Cooperativo diraggiunge grandi risultati anche con la trimestrale che ha definito il bilancio al 30 settembre.?Il consiglio di amministrazione della Banca ha approvato il documento finanziario con un utile lordo di oltre 3 milioni di euro (più 11 per cento rispetto settembre 2022), un utile netto pari a euro 2,77 milioni (più 14 per cento).?Tutti positivi gli altri dati ed in particolare importante il miglioramento e consolidamento dei parametri di solidità ed efficienza tra i quali il CET 1 (coefficiente di adeguatezza patrimoniale) al 38.24 per cento, nonché gli indicatori economici come il Cost Income del 50 per cento, ROE del 10 per cento e Mol del 18 per cento. In crescita anche(circa cinquemila) e i clienti (circa seimila con una crescita di oltre il dieci per cento).?“La Bcc di ...