Basket | la Virtus Bologna fa visita al temibile Real Madrid in Eurolega | per vincere servirà una grande impresa

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Domani sera ladisputerà la settima giornata della regular season dell’2023/2024. I ragazzi di Luca Banchi sfideranno in trasferta (al Wizink Center) il temibilissimoalle ore 20:45, in un match che si preannuncia davvero ricco di equilibrio e spettacolo. Il, che è attualmente primo nella massima competizione europea per club con cinque vittorie in altrettante partite (da segnalare che la compagine di Chus Mateo ha da recuperare un match dopo il rinvio della sfida con il Maccabi Tel Aviv a causa degli scontri tra Israele e Palestina), parte decisamente favorito sulla carta per questa partita, ma la squadra emiliana ha finora dimostrato grandi cose in Europa e sicuramente non ha nessuna intenzione di tirarsi indietro ...