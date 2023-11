Barbra Streisand | Judy Garland mi avvisò ' Non lasciare che Hollywood ti faccia ciò che ha fatto a me'

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha svelato i retroscena della sua amicizia connel nuovo memoir 'My Name is.'ha rivelato l'avvertimento che l'amica e collegale dette sunel suo nuovo libro di memorie, My Name is. In un estratto pubblicato da People,ha scritto: "e io diventammo amiche. Parlavamo al telefono e lei è venuta a una delle rare feste che ho dato nel mio appartamento di New York (quattro in trentacinque anni). Penso che sia arrivata tardi. E ricordo che disse qualcosa che non avevo mai capito del tutto: 'Nonche tino quello che hanno ...