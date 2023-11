Bancarotta fraudolenta | accumulavano debiti e poi facevano fallire la società | sequestro per tre imprenditori

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Cesa. La Guardia di Finanza di Aversa ha eseguito stamattina un decreto dipreventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, finalizzato alla confisca diretta di disponibilità finanziarie per circa 900mila euro riconducibili ad un cittadino di Afragola e a due di Cesa. I tre sarebbero responsabili di, documentale e distrattiva in quanto sono state accertate diverse operazioni irregolari: il reiterato inadempimento di obbligazioni fiscali, per oltre 500mila euro, operazioni distrattive di denaro e beni per un importo pari a circa 490mila euro, nel settore del commercio all’ingrosso e al dettaglio di abbigliamento. Le indagini, partite ad ottobre 2021, hanno accertato che gli indagatierariali e commerciali in capo ad una ...