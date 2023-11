Banca d’Italia | rapporto sull’economia nazionale | per la prima volta si arresta il divario tra Nord e Sud

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 8 novembre 2023) In base aldelladedicato all’economia delle regioni italiane, la crescita rallenta ma non si osserva alcun aumento nel-Sud. Al contrario, il Mezzogiorno risente meno dell’impatto della frenata dell’industria. Il Sud, che durante la pandemia aveva beneficiato del maggior peso della presenza pubblica, quindi non recupera e non aggrava il tradizionale distacco con il. Ilsegnala poi come “nonostante il diffuso calo del tasso di disoccupazione, permangono ampi margini di forza lavoro inutilizzata, specialmente nelle regioni meridionali”. “Nel 2022 l’economia è cresciuta in misura significativa in tutte le macroaree, dopo l’eccezionale recupero dell’anno precedente; l’espansione è stata più forte ...