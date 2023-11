Baby Gang | la devianza sociale affligge l’Italia

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Aggressioni, accoltellamenti e minacce, così continuano gli attacchi dellein tutta. Un fenomeno in crescita e che preoccupa sempre di più le istituzioni e i cittadini. Non si può più uscire di casa con tranquillità, questo il tragico quadro che si sta formando nel nostro Paese, a causa dei fenomeni di violenza L'articolo proviene da Il Difforme.

Intanto è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano e in particolare nel "Parco Verde" In arrivo il via libera definitivo al decreto Caivano , che il ...

Passa il decreto con la stretta contro alle baby-gang Agenzia ANSA

Decreto Caivano, dal daspo alla stretta sulle baby gang - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Sabato scorso si è verificata un'aggressione alla Marina, uno dei luoghi più frequentati dai ragazzi. Ci sarebbero, però, altri episodi violenti.Il decreto Caivano introduce misure urgenti per contrastare il disagio giovanile, la povertà educativa e la criminalità minorile. Un decreto nato ...