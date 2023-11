(Di mercoledì 8 novembre 2023). Sperimentare la povertà sulla propria pelle per renderci capaci di riconoscere i: è questo il messaggio forte che emerge dal tema scelto quest’anno da Papa Francesco per la VIIdei, che si celebra domenica 19 novembre 2023. Tratto dal libro di Tobia, “il verso ‘Non distogliere lo sguardo dal povero’ (4,7) ci fornisce un avvertimento: voltare lo sguardo altrove ci impedisce di incontrare il volto di Gesù”, osserva don Carmine Schiavone, direttore della Caritas regionale. E anche quest’anno, la celebrazione dellafornirà diverse occasioni di confronto e riflessione, grazie al programma di appuntamenti stilato dalla Caritas diocesana di. Si parte venerdì mattina 17 novembre, con la presentazione del Dossier ...

... convocazione in Nazionale Under 21 per Dorgu e Salomaa Sport [ 08/11/2023 ] Roma - Lecce alle 15.00 su TeleRama Sport [ 08/11/2023 ] D'un Lecce indiavolato Sport [ 08/11/2023 ] Virtus ...

Aversa si prepara a celebrare la VII Giornata Mondiale dei Poveri ... Diocesi di Aversa

D'Aversa prepara un Lecce indiavolato | Telerama News TeleRama News

LECCE – Chi è più indiavolato tra Lecce e Milan Di nome i rossoneri. Di fatto il Lecce non sarà meno indemoniato della squadra di Pioli che ha perso un po’ le distanze dalla vetta e per come sembra e ...Adesso deve essere bravo D'Aversa, deve essere brava la società, devono essere bravi i tifosi. Il Lecce non è una squadra scarsa.