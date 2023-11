Avatar | The Last Airbender | Netflix svela il primo poster della serie live-action

Circolavano indiscrezioni sulla data d'uscita della serie tv live actionLast Airbender , ma adesso Netflix ha pubblicato ufficialmente il primo poster, e a breve arriverà anche il trailer . L'account discussingfilm ha pubblicato un post sul social X che mostra ...

Avatar: The Last Airbender – Domani il teaser trailer, un nuovo poster con Aang, Katara, Sokka ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Avatar: The Last Airbender, Netflix svela il primo poster della serie ... Movieplayer

Brand Engagement Network ("BEN"), an emerging provider of personalized customer engagement AI technology and human-like AI avatars, today announced the appointment of Dr. Richard S. Isaacs, MD as ...Netflix's newest update on the live-action adaptation of Avatar: The Last Airbender has arrived partway through Geeked Week. As part of the Geeked Week celebration, Netflix announced that the first ...