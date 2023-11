Attacco Informatico | Richieste di Risarcimento alla ASL da Parte di Pazienti Aquilani

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L'Aquila - Un gruppo dista prendendo misure legali in risposta al gravesubito dall'ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, che ha comportato il furto dei dati sensibili di numerosi utenti. L'azione legale è guidata dall'avvocato Carlotta Ludovici del foro di L'Aquila, che si appresta a inoltrare atti di costituzione in mora al fine di avanzaredidei danni non patrimoniali subiti. La grave vicenda ha destato preoccupazione anche presso il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale. Nonostante i dati sensibili trafugati siano stati pubblicati online in una chiara e illegittima violazione della privacy, l'Azienda Sanitaria Locale non ha finora notificato alcuna comunicazione ufficiale in ...