ATP Metz 2023 | risultati 7 novembre | Fognini vince all’esordio | Khachanov ed Humbert già ai quarti

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il Moselle Opendi tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso a, in Francia, ha visto quest’oggi la conclusione del primo turno e l’inizio del secondo: sul veloce indoor transalpino si registra la vittoriadi Fabio, che raggiunge Lorenzo Sonego agli ottavi di finale, tenendo così viva l’ipotesi di un derby azzurro ai. Negli ultimi tre match del primo turno la wild card azzurra Fabiopiega il brasiliano Thiago Seyboth Wild con lo score di 7-6 (3) 7-6 (9), mentre il qualificato giordano Abdullah Shelbayh elimina il transalpino Hugo Gaston per 7-6 (5) 6-2, infine il lucky loser magiaro Mate Valkusz liquida il tedesco Daniel Altmaier, numero 9 del seeding, col punteggio di 6-2 6-2. Nei primi tre incontri degli ottavi di finale il transalpino ...

Il torneo si concluderà sabato e non la canonica domenica (lo stesso vale per, l'altro250 di questa settimana) perché il 12 novembre cominciano laFinals di Torino. Pur terminando con ...

Il 19enne Shelbayh batte Gaston in due set, Altmaier chiude nel peggiore. dei modi la migliore stagione della carriera, Mayot batte Barrere al tie break decisivo, il N.4 del seeding supera l'austriaco ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ci sarà! Dunque, la sfida al secondo turno con Alexander Bublik, di sicuro lo spettacolo non mancherà con l'azzurro e il "cavallo pazzo" di Gachina in campo.