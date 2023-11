ATP Metz 2023 | Fognini annulla tre match point e poi batte Bublik Bene Shevchenko | Wawrinka si ritira

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Sta per terminare un’altra giornata dell’ATP 250 di, ultimo torneo del circuito insieme al Sofia Open prima delle Nitto ATP Finals di Torino. In attesa di conoscere l’esito dell’ultimodi giornata tra l’italiano Lorenzo Sonego e il rappresentante della Giordania Abedallah Shelbayh, andiamo a vedere come sono andati gli altri quattro ottavi di finale che si sono disputati oggi. Grandissimo successo per Fabio: l’italiano classe 1987 è andato sotto di un set contro il kazako Alexander(testa di serie n.5), ma poi ha reagito e, dopo aver incredibilmenteto trenel secondo set, ha vinto in due ore e 53 minuti con il risultato finale di 4-6 7-6(7) 7-6(5). Ora ai quarti il tennista ligure dovrà vedersela con il vincente della sfida ...