ATP Metz 2023 | Fabio Fognini senza tempo! Annulla tre match point a Bublik e vola ai quarti!

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un eternosi regala i quarti di finale al torneo ATP di. Una vittoria emozionante per il nativo di Arma di Taggia, che ha superato in rimonta dopo una battaglia pazzesca il kazako Alexander, numero 32 del mondo, con il punteggio di 4-6 7-6 7-6 dopo quasi tre ore di gioco. Ora il tennis italiano spera di assistere ad un derby azzurro, visto cheaffronterà il vincente deltra Lorenzo Sonego ed il sorprendente giordano Shelbayh. Anon sono bastati 19 ace, ma il kazako ha commesso anche 13 doppi falli. Sono sei, invece, quelli di, che ha tenuto una bassa percentuale con la prima di servizio (54%). Una vittoria del ligure arrivata nonostante il ligure abbia vinto meno punti dell’avversario (119 contro ...

