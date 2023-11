ATP Finals 2023 | il girone migliore e quello peggiore per Jannik Sinner

Leggi su oasport

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’appuntamento è previsto per domani alle ore 15.00. Sono questi i riferimenti per il sorteggio dei gironi per le ATPdi Torino. I migliori otto tennisti del, in base alla Race, saranno suddivisi in due round robin da quattro ciascuno, con i primi due classificati di ciascun gruppo che accederanno alle semifinali e resteranno in corsa per il titolo di “Maestro”. IL FUNZIONAMENTO L’estrazione avrà di fatto una sola limitazione legata alle fasce, stabilite in base alla graduatoria di rendimento dell’annata. Il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz fanno parte del pot 1 e giocheranno in gironi differenti, proprio come il russo Daniil Medvedev e(in seconda fascia). Tradotto: l’azzurro e il moscovita non saranno nel medesimo. Stesso ...