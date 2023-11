Athletic Bilbao vs Celta Vigo – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 8 novembre 2023) L’cercherà di ottenere tre vittorie consecutive in tutte le competizioni quando continuerà la sua campagna della Liga in casa delvenerdì 10 novembre sera. La squadra di Ernesto Valverde è attualmente quinta in classifica, con 21 punti in 12 partite, mentre ilsi trova al 18° posto, con un inizio difficile che li ha visti raccogliere solo sette punti nelle prime 12 partite. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreLo scorso fine settimana ...