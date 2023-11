Atalanta | l’allenamento alla vigilia dello Sturm Graz | aggregati anche Capone e Mendicino

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Zingonia. Ci sono tanti assenti nelpomeridano dell’del match contro lo, in programma giovedì (9 novembre, calcio d’inizio ore 21 al Gewiss Stadium). Nella seduta che ha preso il via alle 16, non ci sono infatti i lungodegenti Palomino ed El Bilal, magli infortunati “freschi” De Ketelaere, Ruggeri e Scalvini. Per dare profonditàrosa Gian Piero Gasperini ha aggregato alcuni elementi dall’Under-23: Christian, classe 1999, esterno offensivo dell’under-23 che non può essere convocato in prima squadra, Leonardo, mediano classe 2006 che potrebbe rientrare tra i convocati, e ovviamente Giovanni Bonfanti, ormai in pianta stabile. La rifinitura di ...