Arzachena | Violentata minorenne di 17 anni da due uomini ora agli arresti

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Alessandro Nunziati Una giovane di soli 17è stato violentate nel centro della cittadina sarda di, situata in provincia di… L'articolo proviene da Quilink.

Una 17enne di, in Sardegna, ha denunciato di essere statae due cittadini marocchini senza fissa dimora sono finiti in carcere con l'accusa di stupro. L'indagine per il caso potrebbe però ...

Orrore ad Arzachena, violentata una minorenne | News ... Sardegna Live

Arzachena, 17enne stuprata in centro e nessuno interviene: 2 arresti TGCOM

(Tiscali Notizie) Avevo fretta di tornare da mia figlia. Affida il suo sfogo ai social la donna violentata la notte del primo novembre a Priverno (Latina). (Corriere Roma) A Latina 31enne stuprata da ...Una ragazza minorenne è stata stuprata in centro ad Arzachena, in Sardegna, da due uomini ora agli arresti: sotto indagine anche i testimoni ...