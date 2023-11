Arriva un competitor per Boomerissima di Alessia Marcuzzi!

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezionediMarcuzzi avrà presto un: ecco come se la gioca Mediaset! Come se la caverà la presentatrice italiana adesso ANTICIPAZIONI E PROGRAMMI TELEVISIVI,DIMARCUZZI HA UN NUOVO RIVALE:CHECCO ZALONE IN PRIMA SERATA SU CANALE 5 ALLE VENTUNO E VENTI- Nella prossima settimana,Marcuzzi dovrà vedersela con Checco Zalone.avrà infatti un nuovo rivale: Amore + Iva, che ha debuttato a novembre dello scorso anno ...