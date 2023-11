Arrestato poco prima del matrimonio | in manette un ricercato da 4 anni

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Pubblicato il 8 Novembre, 2023 Per un 27enne il suoè coinciso con il suo arresto. É successo ieri al Municipio di Gorlago, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di origine marocchina è stato inseguito dal suo passato che gli ha fatto una visita tutt’altro che gradita presentandogli un conto salatissimo proprio nel giorno delle sue nozze. Il 27enne era infattidal 2019, anno in cui era stato condannato a 9 mesi e 25 giorni per furti e truffe commesse tra il 2012 e il 2013 tra le province di Bergamo e Brescia. Era residente a Zandobbio, ma dopo la condanna non è più tornato a casa facendo perdere le sue tracce. Carabinieri “invitati” alLa mattina del 7 novembre il giovane si era presentato al Municipio di Gorlago insieme alla fidanzata per sbrigare le ultime pratiche del ...