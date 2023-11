Apple rilascia iOS 17 1 1 | a cosa serve il nuovo aggiornamento e quali bug risolve

2 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco FONTE Notizie Relazionate iOS 18 RumorMAC OS Firmware iOSiOS/iPadOS 17.1.1, macOS 14.1.1 e watchOS 10.1.1: corretti bug 11 08 ...

Apple rilascia iOS/iPadOS 17.1.1, macOS 14.1.1 e watchOS 10.1.1: corretti bug HDblog

Apple rilascia iOS 17.1.1 per tutti: Ecco le Novità ed i Link al Download iSpazio

Come anticipato dai rumor degli scorsi giorni, Apple ha rilasciato iOS 17.1.1 per risolvere alcuni bug. In realtà, il colosso di Cupertino ha reso disponibili al download aggiornamenti anche per altri ...Apple ha rilasciato nelle scorse ore, a distanza di un paio di settimane dalle versione precedenti, iOS 17.1.1 e iPadOS 17.1.1, watchOS 10.1.1 e macOS Sonoma 14.1.1. Tutte questi "minor update" hanno ...