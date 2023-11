Anziani soli | il 55 | 3% delle entrate va in spese per la casa

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Nel 2022 è stata di 1.117,28 euro la spesa media mensile per ladi una famiglia italiana. Lo afferma l’Istat, che certifica quello che già per molti era chiaro, che mentre i consumi nel loro complesso sono cresciuti dell’8,7%, esattamente come l’inflazione, quelli riguardanti affitti, bollette, mobili, elettrodomestici hanno invece visto un incremento maggiore, del 9,7%. La ragione è nel fatto che, come si sa, il carovita ha colpito il settore energetico, e quindi le tariffe di gas e luce, più degli altri settori. Questo significa anche che non tutti gli italiani sono stati interessati allo stesso modo dall’impennata dei prezzi, perché il peso di queste voci di spesa non è lo stesso per tutti, ma varia molto in base alla tipologia di nucleo familiare. Come cambiano leper lain base al numero di componenti Un parametro ...