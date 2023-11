Antonio Pascotto | autore di Romanzo digitale | “L’A I ? Il vero pericolo sono gli uomini”

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Come possiamo immaginare un mondo dominato dalla tecnologia, come si può raccontare una storiadiè un diario accurato e ricco di spunti di riflessione, in cui è ben facile distinguere il mondo in cui il passato lascia spazio al presente e poi alle gemme del futuro. L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

... le comunità locali come risorsa per il giornalismo', con relazioni dei giornalisti Lino Zaccaria, Luigi Vicinanza, Massimo Corcione,, Maria Pia Rossignaud. Moderatore: Gabriella ...

Il giornalista Antonio Pascotto pubblica Romanzo Digitale articolo21

Premio giornalistico 'Carmine Alboretti', cerimonia a Boscoreale Agenzia ANSA

Avventure in America latina per Rocco Schiavone, in missione non ufficiale. Il vicequestore trasteverino in forza ad Aosta, frutto della fantasia di Antonio Manzini, impersonato nella ...Romanzo Digitale di Antonio Pascotto è edito dalla casa editrice Jolly Roger Edizioni per la collana IQ133 Narrativa Aumentata, in distribuzione da settembre 2023. C’era una volta un tempo in cui i gi ...