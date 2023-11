Andrea Iannone | ' Con Elodie sono l' uomo più felice del mondo'

(Di mercoledì 8 novembre 2023) È un momento davvero magico per. Il pilota riprenderà a correre in Superbike a febbraio dopo la lunga squalifica per doping. Procede inoltre a gonfie vele la love story con, ...

È un momento davvero magico per. Il pilota riprenderà a correre in Superbike a febbraio dopo la lunga squalifica per doping. Procede inoltre a gonfie vele la love story con Elodie , iniziata nell'estate 2022. La ...

Iannone: "Risalito in moto ho riso come un bambino. Grazie Ducati" La Gazzetta dello Sport

"Nuova musica nella Superbike. Felice con Elodie come sulla Ducati" ilGiornale.it

Il pilota di Vasto è tornato alla guida di una moto da corsa dopo quattro anni di squalifica e ha raccontato tutta l’emozione di questo primo test ...Andrea Iannone è pronto a tornare in pista con la Ducati in Superbike nel febbraio 2024 in Australia, dopo quattro anni di stop forzato per doping. In una recente intervista rilasciata a La Repubblica ...