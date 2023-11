Amburgo | allarme in una scuola | due uomini armati nell’edificio

(Di mercoledì 8 novembre 2023) (Adnkronos) –ad, in Germania: nelladistrettuale Blankenese, Frahmstrasse – scrive la Bild dando le prime, frammentarie informazioni sull’accaduto – si sarebbe verificato un episodio di minaccia con un’arma da fuoco. La polizia ha immediatamente fatto scattare l’, sono arrivate le forze speciali, gli agenti hanno circondato l’edificio, quindi lo hanno preso d’assalto e lo stanno perquisendo alla ricerca dei due presunti responsabili, almeno uno dei quali sarebbe armato di pistola. Non è chiaro se si tratti di studenti della. L'articolo proviene da Italia Sera.

ad, in Germania: nella scuola distrettuale Blankenese, Frahmstrasse - scrive la Bild dando le prime, frammentarie informazioni sull'accaduto - si sarebbe verificato un episodio di ...

Allarme per due studenti armati in una scuola ad Amburgo RaiNews

Allarme ad Amburgo: studenti armati in una scuola ilGiornale.it

Due studenti di una scuola ad Amburgo, in Germania, si sono barricati in un aula dopo aver minacciato di utilizzare una pistola contro un’insegnante. La situazione è ancora in evoluzione dopo ...E’ un’insegnante della scuola l’oggetto delle minacce che hanno fatto scattare l’operazione della polizia: secondo quanto rende noto la stampa locale, due studenti, uno dei quali armato di pistola, ...