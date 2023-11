Altro che rehab e centri benessere | oggi le celebs sembrano riprendersi dalle loro fatiche grazie alla pet therapy Dalle galline di Harry e Meghan alle caprette di Isabella Rossellini

Leggi su amica

(Di mercoledì 8 novembre 2023) , non c’è personaggio nel mondo dello show biz che non cerchi di godersi quanto più possibile il tempo con il proprio animale domestico. La prima a far comprendere l’importanza dei pet nella vita di una star fu, già negli anni 2000, l’erediterai Paris Hilton che, per i suoi chihuahua, gatti e furetti, aveva fatto persino costruire una villetta ad hoc in giardino. Qualche anno fa, invece, dopo la separazione da Liam Hemsworth, la cantante Miley Cyrus chiese la custodia dei15 animali – sette cani, due cavalli, tre pony, tre gatti e un maiale che avevano vissuto con la coppia nellaresidenza in California – per poterli portare a Nashville in Tennessee dove si sarebbe trasferita. La pet teraphy che ha aiutato Gisele Bündchen dopo la ...