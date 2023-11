Alta Corte | stop supporto vitale Indi non prima ore 15 di domani

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Un giudice dell'britannica ha stabilito che ilche tiene in vita la piccolaGregory, affetta da malattia mitocondriale, sarà interrotto nondelle 15.00 die suggerisce di terminare il trattamento in un hospice perché rimuovere ildi un bambino gravemente malato a casa sua "non è nel (suo) migliore interesse".La neonata, a cui l'Italia ha concesso in via urgente la cittadinanza per consentire che venisse curata e operata nel Paese, è stata dichiarata senza speranze dai medici del Queen's Medical Center (QMC) di Nottingham. Il giudice, scrive Bbc, ritiene che ildovrebbe essere interrotto in un hospice a meno che i suoi genitori non scelgano che lei rimanga in ospedale.