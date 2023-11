Almanacco del 08-11-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 novembre 2023)del giorno martedì 7 novembre buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Prosdocimo Prosdocimo dipende perché il nome deriva dal greco Prosdocimo House ho preso ottimo Dipende dove Metti l’accento Roger chi vuol dire tratto da prosdoc Che vuol dire attendere quindi appeso aspettato il proverbio dice il mese di dinanzi ti scalda e dietro ti consuma e vabbè sono nati oggi ma ricordo Gigi Riva Massimo Ciavarro Noi abbiamo oggi da fare degli auguri vero Sì con calma Lara buon compleanno ragazzi e così completa complicato allora Roger e te Lei non è facile non è facile quando hai proprio di buon compleanno lo facciamo alla rabona giornata Auguri a Giampiero Francesca e serena salutiamo per non farci mancare nulla anche Vincenzo Nicola Sara Alessandro Antonio Stefano Maria Buona giornata anche a te e andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo ...