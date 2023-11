All' Auditorium Parco della Musica di Roma presentato il calendario 2024 dei carabinieri

Cure Palliative, qualità della vita e bisogni dei pazienti, sabato 11 novembre 2023 nell'del Core dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia si svolgerà l'evento "La ...'evento ...

Fiabe Jazz all'Auditorium Parco della Musica RomaToday

“Balli dal Mondo, Comunità in dialogo”: domenica 12 novembre all ... ParmaDaily.it

Due date in Italia per i Deep Purple a luglio, il 10 a Roma, all'Auditorium Parco della musica, e a Marostica (Vicenza) l'11 in Piazza Castello, nell'ambito della 10/a edizione di Marostica Summer Fes ...“La L.U.A.S. – ha ricordato il Sindaco Massimo Olivetti - rappresenta per la nostra città una vera eccellenza non solo per la ricchezza dell’offerta culturale che propone ai nostri cittadini, quanto e ...