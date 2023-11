Alla Lega il modello Albania non basta

(Di mercoledì 8 novembre 2023) Il vice di Salvini, Andrea Crippa, ad HuffPost: “Va bene la via diplomatica, ma bisogna fermare gli sbarchi. Matteo al Viminale si è preso delle responsabilità, è andato a processo. Forse per questo altri sono più prudenti”. Il riferimento a Meloni e Piantedosi è lapalissiano. E infine chiede il ritorno ai decreti sicurezza e allo stop alle Ong

Da un lato le cooperative romagnole partecipanoraccolta fondi di Legacoop Nazionale, attivata sul conto corrente 106915328 di Unicredit, intestato aNazionale delle Cooperative e Mutue ...

Lega Antidroga Messinese: il presidente del Consiglio comunale ... Comune di Messina

Puletti, grazie alla Lega un milione per carcere di Spoleto Agenzia ANSA

Un conflitto spirituale molto interessante, al quale il produttore Kevin Feige, qualche mese dopo in occasione dei primi annunci legati alla Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe, ha prontamente ...Roma, 8 nov. (Adnkronos) - “Questa mattina come opposizioni, in commissione bicamerale per le questioni regionali, non abbiamo partecipato al voto sul parere al ddl sull’Autonomia differenziata". Così ...