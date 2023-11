Alessia Marcuzzi | la nonna compie 100 anni La tenera dedica | «La tua energia e le tue risate sono tutto per noi»

dopo qualche anno difficile dal punto di vista lavorativo e sentimentale si è ripresa alla grande grazie all'opportunità che le ha concesso la Rai . Infatti, dopo il successo della ...

Alessia Marcuzzi, dall'addio a Mediaset all'arrivo in Rai, passando per matrimoni, figli e separazioni: chi è ilmessaggero.it

Che mondo sarebbe senza i nonni La nonna è una delle persone più importanti della propria vita e per questo merita dediche speciali con cui stupirla e ricordarle quanto la ...Un successo dopo l'altro per Alessia Marcuzzi: Boomerissima e un altro programma in vista per lei Alessia Marcuzzi dopo qualche anno difficile dal punto ...