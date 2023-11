Alessia Marcuzzi a “Boomerissima” cede di nuovo al corpetto e conquista

Leggi su dilei

(Di mercoledì 8 novembre 2023)ha ancora una voltato il pubblico di Rai 2 conducendo una scoppiettante seconda puntata di. Un programma sicuramente coinvolgente e divertente che vede contrapporsi due team, i Boomer, quelli che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni ’80 e ’90 (squadra formata da Francesco Arca, Cristina D’avena, Paola Minaccioni e Francesco Paolantoni) e i Millennial, più giovani e generazionalmente distanti (rappresentati da Cristina Chiabotto, Giulia De Lellis, Pierpaolo Spollon e Ludovico Tersigni). In quanti hanno ballato in salotto sulle note delle hit presentati durante la prima sfida? Noi sicuramente sì. Regina indiscussa della serata comunque è stata la padrona di casa:simpatica e sensuale ha magistralmente tenuto le redini della ...